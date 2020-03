Zeven jaar cel voor bezit raketwerper: ’Wordt uiteindelijk gebruikt’

Het Team Criminele Inlichtingen kreeg begin december 2019 de tip dat een raketwapen in een woning in Amsterdam-Osdorp lag voor een aanslag op Van den Heuvel. Ⓒ ANP

Amsterdam - De 31-jarige Yasine A. moet vier jaar de gevangenis in voor het bezit van een geladen raketwerper met brisantgranaat. Het is niet bewezen dat hij deze zou gebruiken voor een aanslag op misdaadverslaggever John van den Heuvel, maar dat was voor de rechtbank geen reden af te wijken van de strafeis. A. krijgt er zelfs nog drie jaar bij, omdat hij het strafbare feit pleegde in een proeftijd van een ander zwaar delict.