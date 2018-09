Onrust in Zwolse wijk door komst pedofiel

Bewoners van Dieze-West zijn niet blij met hun nieuwe buurman, laten ze weten aan dagblad De Stentor. Zo zegt een buurtbewoner: ,,Ik heb twee buurmannen horen zeggen dat ze het niet meer pikken. Ze vinden dat hij allang in de cel had moeten zitten. Of zij zijn auto hebben opgeblazen, weet ik trouwens niet." Dat laatste is een verwijzing naar de molotovcocktail die bij de auto van de pedofiel naar binnen is gegooid.

Los zand

Een andere buurtbewoner stelt in De Stentor dat Zwolle Dieze-West als dumpwijk lijkt te gebruiken: ,,Het is los zand. We hebben nauwelijks contact met elkaar. Misschien denken ze dat het niet opvalt als hier een pedofiel wordt geplaatst."

De politie noch de gemeente Zwolle willen op de berichtgeving in De Stentor reageren.