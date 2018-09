Dodental Vanuatu opnieuw gestegen

Het aantal mensen dat op Vanuatu is omgekomen toen de krachtige cycloon Pam over het eiland raasde, is opgelopen naar zestien. Volgens de Verenigde Naties ondervinden 166.000 mensen op 22 eilanden van het land de gevolgen van de cycloon. Duizenden verblijven in opvangcentra en tienduizenden hebben nog onderdak nodig, meldt de Australische zender ABC.