Haagse kopstukken Groningen: ’Al zoveel beloftes niet waar kunnen maken’

Bij de ingang van het provinciehuis in Groningen worden de onderhandelaars onthaald met een groot scherm, waarop gedupeerde noorderlingen onder de noemer ’Verdwenen vertrouwen’ een ’fractie van het leed van de Groningers’ delen. „Luister naar de Groningers”, klinkt het vanaf het scherm. Het is precies wat de partijleiders VVD, D66, CDA en CU vandaag willen doen. Terwijl hun secondanten op locatie verder onderhandelen, gaan de nummers één in gesprek met gedupeerden.

Daar hoort Monique Klok niet bij. Ze ’zou heel graag naar binnen gaan’ om te vertellen hoe haar boerderij in Roodeschool inmiddels ’total loss’ is door de aardbevingen die de gaswinning in Groningen veroorzaakte. Het kostte haar naar eigen zeggen niet alleen haar huis, maar ook haar gezondheid en werk. „Ik ben alles kwijt.”

Een foto voor aanvang van de formatiegesprekken op het provinciehuis van Groningen. Ⓒ ANP / ANP

Rutte

Klok mag niet aanschuiven bij de gesprekken, maar heeft wel een brief bij zich die ze graag aan VVD-leider Mark Rutte wil geven. Dat lukt, als de politici zich bij aankomst even onder de aanwezigen mengen. De liberale leider gaat hem ’zeker lezen’, belooft hij. Rutte krijgt nog een visitekaartje mee van een boerenorganisatie die ook graag in gesprek wil. „Zorg dat de spijker op de kop wordt geslagen en niet ernaast”, krijgt de VVD-leider als formatie-advies mee. „Doe je best.”

Ⓒ ANP / ANP

Begrip

De Groningse Commissaris van de Koning René Paas, gastheer op het provinciehuis, vindt de frustratie van de aardbeving-gedupeerden, die al lang wachten op compensatie voor de schade aan hun woningen ’terecht en begrijpelijk’: „Als je zo lang aan het lijntje wordt gehouden, als het zo lang duurt dat je je ophoudt in een doolhof van onbegrijpelijke regels, dan is er met de beste bedoelingen iets niet goed gegaan.”

Bekijk ook: Kabinet ziet af van coronapas voor amateursport in buitenlucht

Hij is blij dat de onderhandelaars naar Groningen komen. „Het helpt voor onderhandelaars om Nederland een beetje vanuit Groningen te bekijken.” Rutte, maar ook Wopke Hoekstra (CDA) en vooral Gert-Jan Segers (CU), maken van de gelegenheid gebruik om met de aanwezigen buiten het provinciehuis vast het gesprek aan te gaan. D66-onderhandelaars Sigrid Kaag en Rob Jetten stiefelen daarentegen meteen naar binnen.

„Wat we allemaal zien is dat de verwachtingen terecht hooggespannen zijn”, concludeert Hoekstra. Misschien wel iets te hooggespannen, Rutte, Hoekstra en Segers temperen ze meteen. Ze hebben ’niet de illusie’ dat ze alle Groningse problemen ’vandaag even kunnen oplossen’, zeggen ze stuk voor stuk. En ze waken ervoor de noorderlingen toch iets in die richting te beloven. Rutte: „We hebben al zoveel beloftes niet waar kunnen maken.”