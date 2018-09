Ambassade geeft geld voor herstel Barcaccia

De Nederlandse ambassade in Rome geeft geld voor de restauratie van de Barcaccia-fontein in Rome, die vorige maand door Feyenoordsupporters werd vernield. De bijdrage loopt via de vereniging Salviamo La Barcaccia (Laten we de Barcaccia redden), die Nederlandse 'verenigingen' in Rome hebben opgericht. Dat heeft minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vrijdag laten weten in antwoord op vragen van drie Eerste Kamerleden van VVD, PvdA en D66.