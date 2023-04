Europees Parlement sceptisch over invoering digitale euro: ’Niet bestaand probleem’

Nu steeds minder mensen publiek geld (bankbiljetten en munten) gebruiken koersen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie op de introductie van een digitale euro.

Volgens Brussel is er naast cryptomunten en giraal betaalverkeer nu ook digitaal publiek geld nodig waar mensen online en offline mee kunnen betalen. De Europese Commissie komt dit voorjaar met een voorstel om zo’n digitale euro mogelijk te maken. Uiteindelijk is het aan de ECB om te besluiten of ze het nieuwe betaalmiddel invoeren.

In het Europees Parlement werd woensdag gedebatteerd om Brussel alvast wat huiswerk mee te geven. Maar lang niet alle volksvertegenwoordigers zijn enthousiast.

’Niet bestaand probleem’

CU-Europarlementariër Peter van Dalen merkt dat er „scepsis en wantrouwen” is over het project. „Van mij hoeft die digitale euro niet”, zegt hij. „We hebben hier te maken met een oplossing voor een niet bestaand probleem.” Zijn collega’s van SGP en JA21 denken er net zo over.

PvdA’er Paul Tang maakt zich vooral zorgen over de beperkte parlementaire invloed op de introductie van de munt. „Dit moet een politiek project zijn”, vindt de sociaaldemocraat. Hij wil het liefst dat Brussel meerdere opties aan het Europarlement voorlegt. „Er is steun nodig van het publiek.”

Bij uiterst links en uiterst recht klinken grote zorgen over de digitalisering van publiek geld. Ze vrezen dat de techniek het mogelijk maakt om controle uit te oefenen over wat mensen met het geld gaan doen. FvD-Europarlementariër Marcel de Graaff vreest al voor het stukje vlees op zijn bord. „Aankopen mogen niet herleidbaar zijn naar het product en het saldo mag niet programmeerbaar zijn. Dat moet worden vastgelegd in de wet.”

De Ierse Eurocommissaris McGuinness benadrukt dat de digitale euro een extra betaaloptie is en dat ze cashgeld wil behouden. „We willen dat het een wettig betaalmiddel gaat worden, maar met een evenwicht tussen privacy en anti-witwasvereisten.”