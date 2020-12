Dodelijke ongeluk op A2, personen weggerend

Het ongeluk met ongeveer zeven voertuigen gebeurde rond 23.00 uur op de A2 richting Utrecht. De weg is afgesloten.

„Ook moet het wegdek worden gerepareerd en de bodem worden gesaneerd. Er is namelijk brandstof gelekt.” Naar verwachting is Rijkswaterstaat rond 09.00 uur klaar en kan de weg worden vrijgegeven. „Mogelijk wordt er al eerder een rijstrook open gedaan, maar alles is onder voorbehoud”, zegt woordvoerder van de ANWB aan RTV Utrecht die ook meldt dat de vangrail moet worden vervangen.

Op beelden van vannacht is te zien wat voor een ravage er is ontstaan. Er stonden nog lange tijd tientallen auto’s en vrachtwagens vast.

De omgeving werd afgezet omdat er mogelijk explosief materiaal in een van de betrokken auto’s lag. Ook een politiehelikopter hing boven de snelweg, op zoek naar inzittenden die uit een van de getroffen auto’s zijn gevlucht.

Brandweer, politie, medici en meerdere traumahelikopters zijn massaal opgeroepen. Zij probeerden volgens ooggetuigen beknelde verkeersdeelnemers uit hun voertuig te halen. De snelweg was volledig onbegaanbaar. Een vrouw kwam bij het ongeluk om het leven. „Nabestaanden van de vrouw zijn geïnformeerd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding gaat door”, meldt de politie.

Er werd gevreesd dat in een van de gecrashte auto’s gevaarlijke stoffen in jerrycans zaten. Het zou gaan om de auto waarvan de inzittenden er na het ongeluk vandoor zijn gegaan. „Het gaat om een heftige aanrijding. De omgeving is groots afgezet en de hulpdiensten doen hun werk”, aldus een politiewoordvoerster, die verder nog niets over het drama kwijt kon.

Ⓒ Koen Laureij

Inzittenden op de vlucht

De A2 gaat pas open als de politie haar onderzoek heeft afgerond en Rijkswaterstaat reparaties heeft uitgevoerd. Het verkeer dat door het ongeval vaststond, is weggeleid. „We onderzoeken de toedracht en de inhoud van een van de voertuigen. Ook zoeken we naar inzittenden die weggerend zijn”, meldt de Utrechtse politie ’s nachts. „Mijd zo mogelijk de A2 of volg de omleiding.”

Hoeveel mensen er precies bij het ongeval betrokken en gewond zijn geraakt, is nog niet bekend. Zeker is wel dat meerdere auto’s, het wegdek en de vangrails forse schade hebben opgelopen, zo is te zien op foto’s. Merkwaardig genoeg zou er ook een persfotograaf zijn gearresteerd. Het verkeersongevallenteam en agenten doen onderzoek. De gevluchte betrokkenen worden gezocht.

