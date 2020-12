Dodelijke ravage op A2 na ongeluk met reeks auto’s: inzittenden weggerend

Brandweer, politie, medici en meerdere traumahelikopters zijn massaal opgeroepen. Zij probeerden volgens fotografen ter plaatse beknelde verkeersdeelnemers uit hun voertuig te halen. De snelweg was volledig onbegaanbaar. Ook blijkt er een dode te zijn gevallen. „Nabestaanden van deze vrouw zijn inmiddels geïnformeerd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding gaat door”, meldt de politie.

Er werd gevreesd dat in een van de gecrashte auto’s gevaarlijke stoffen in jerrycans zaten. Het zou gaan om de auto waarvan de inzittenden er na het ongeluk vandoor zijn gegaan. „Het gaat om een heftige aanrijding. De omgeving is groots afgezet en de hulpdiensten doen hun werk”, aldus een politiewoordvoerster, die verder nog niets over het drama kwijt kon.

Ⓒ Koen Laureij

De A2 gaat pas open zodra de politie de toedracht heeft onderzocht en Rijkswaterstaat reparaties heeft uitgevoerd. Het verkeer dat door het ongeval vaststond, is weggeleid. „We onderzoeken de toedracht en de inhoud van een van de voertuigen. Ook zoeken we naar inzittenden die weggerend zijn”, meldt de Utrechtse politie ’s nachts. „Mijd zo mogelijk de A2 of volg de omleiding.”

Hoeveel mensen er precies bij het ongeval betrokken en gewond zijn geraakt, is nog onduidelijk. Zeker is wel dat meerdere auto’s, het wegdek en de vangrails forse schade hebben opgelopen, zo is te zien op foto’s. Merkwaardig genoeg zou er ook een persfotograaf zijn gearresteerd. Het verkeersongevallenteam en agenten doen onderzoek. De gevluchte betrokkenen worden gezocht - van hun is geen signalement verspreid.

Later meer.

