Ravage op A2 na ’ongeluk met acht auto’s’

Chaos op de A2 bij Nieuwegein na een ongeluk waarbij zo’n acht auto’s betrokken zouden zijn. Ⓒ Uppel Media

NIEUWEGEIN - De A2 bij Nieuwegein is in beide richtingen afgesloten na een groot ongeluk waarbij zo’n acht personenauto’s betrokken zouden zijn. Op beelden is te zien wat voor een ravage er is ontstaan. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen.