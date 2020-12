Utrechters opgepakt na ravage op A2: vrouw (20) omgekomen

Het gaat eveneens om een 21-jarige verdachte en een 23-jarige man uit Utrecht. Wat hun rol is geweest bij het ongeval wordt nog onderzocht, meldt de politie donderdagmiddag.

Het ging om een forse aanrijding tussen twee auto’s. Nog zeker drie andere auto’s raakten indirect beschadigd. Het ongeluk liep uit op een ravage, bleek uit de beelden. Tal van verkeersdeelnemers die richting het ongeluk reden, konden lange tijd niet verder rijden.

Automobilist Ruben vertelt aan RTV Utrecht dat hij vlak voor het ongeval door een snelle rode Audi werd ingehaald. Vervolgens zag hij de brokstukken op de weg. Volgens Ruben, die het ongeluk niet zelf zag gebeuren, „kan het niet anders dan dat de rode auto de dader is.” Ruben reed zelf al harder dan toegestaan. „Ik reed 130, terwijl je daar maar 100 mag. Net voor de brug bij Vianen werd ik ingehaald door een rode auto. Die ging ziek hard mij voorbij.”

Ⓒ Koen Laureij

Ruben parkeerde zijn auto achter het ongeluk met de rode wagen. „Ik denk dat ik de twee inzittenden aan de zijkant van de weg heb zien staan.” Even verderop was ook een Mercedes die hij eerder was tegengekomen, gestopt. Die auto was niet bij het ongeval betrokken. „Daar stapten drie jongens uit, ik denk dat ze elkaar kenden.”

Mogelijk zijn de inzittenden van de rode Audi de twee betrokkenen van het ongeval die volgens de politie zijn gevlucht. „Mijn onderbuikgevoel zegt dat ze bij die andere auto zijn ingestapt”, vertelt Ruben. „Maar ik kan het niet bewijzen. Ik hoop dat het de politie kan helpen.” De aangehouden man van 21 zat in de auto die direct met het voertuig van de vrouw in botsing was gekomen.

Ook een 25-jarige persfotograaf uit Utrecht is aangehouden omdat hij geweigerd zou hebben weg te gaan bij een betrokken auto waarin drie jerrycans lagen. Twee ervan bleken leeg, de derde bevatte een kleine hoeveelheid brandstof. De politie zette de omgeving groots af omdat er gevreesd werd dat het om explosief materiaal ging. De weg is inmiddels vrijgegeven door Rijkswaterstaat.

Ravage

Op beelden van vannacht is te zien wat voor een ravage er is ontstaan. Er stonden nog lange tijd tientallen auto’s en vrachtwagens vast. Ook een politiehelikopter hing boven de snelweg, op zoek naar inzittenden die uit een van de getroffen auto’s waren gevlucht.

Brandweer, politie, medici en meerdere traumahelikopters werden opgeroepen. Zij probeerden volgens ooggetuigen beknelde verkeersdeelnemers uit hun voertuig te halen. Een vrouw kwam bij het ongeluk om het leven. „Nabestaanden van de vrouw zijn geïnformeerd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding gaat door”, meldt de politie.

Heeft u tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952