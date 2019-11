Geen water of geen waterdruk in heel Lelystad en Dronten

Het is niet zo dat niemand water heeft, ook kan de waterdruk dus heel laag zijn. Vitens verwacht dat het probleem rond 10.45 uur weer is verholpen. Ook de stadsverwarming heeft er last van: energiemaatschappij Vattenfall meldt een storing in de stadswarmte.

Een transportleiding is een van de grotere en belangrijke leidingen in het hele waternet. Het lek is ontstaan op de Zuigerplasdreef.

Vitens kan niet zeggen om hoeveel aansluitingen het gaat, maar in Lelystad wonen ruim 77.000 mensen en in Dronten 40.000.