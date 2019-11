Waterstoring in Flevoland verholpen

Een transportleiding is een van de grotere en belangrijke leidingen in het hele waternet. Het lek is ontstaan op de Zuigerplasdreef in Lelystad. Zo'n 35.000 aansluitingen werden getroffen door de storing.

Ook de stadsverwarming had er last van: energiemaatschappij Vattenfall meldt een storing in de stadswarmte. Zeker 2500 klanten hadden wel verwarming, maar geen warm water.