Zeker vijftig mensen uit huis om brand snackbar Rotterdam

ROTTERDAM - Zeker vijftig mensen zijn opgevangen in een sportcentrum in Rotterdam nadat ze hun huis uit moesten vanwege een brand in een snackbar aan de Schiedamseweg. De veiligheidsregio Rijmondveilig meldt dat zestien panden zijn ontruimd. Een persoon is gewond geraakt, waardoor is nog niet duidelijk.