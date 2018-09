Profiel: 'Jonkie' Dijkhoff steelt de show

Met zijn Macbook, het Nespresso-apparaat en de eigentijdse kleding van Dijkhoff, lijkt zijn Haagse kantoor soms net op een trendy koffiebar. De VVD werd met Opstelten en Teeven aan het justitieroer vaak verweten het internet niet te snappen, maar in dat imago kan deze Bredanaar zeker verandering brengen.

Privacyschending op het internet is geen ver-van-zijn-bedshow voor Dijkhoff. Hij maakte zich hard voor de privacy en tikte oud-minister Opstelten bijvoorbeeld op de vingers, toen die met een 'vakantieregister' aan kwam zetten waarin alle vlieggegevens zouden worden opgeslagen. Ook die van toeristen. Dijkhoff maakt zich ook zorgen om zijn eigen privacy en plakt bijvoorbeeld de webcam af van zijn laptop. Die zou gehackt kunnen worden door kwaadwillenden. En toen hij uit Rusland terugkwam, wisselde hij van telefoon. Wie weet welke software erop was gezet.

Dijkhoff snapt het internet dus. Dat liet hij ook merken als campagneleider. Trending worden op Twitter met een slimme inhaker op het nieuws is soms belangrijker dan het lanceren van een nieuw plannetje, zoals andere partijen doen. Die belangrijke taak van campagneleider kreeg hij omdat hij zich in Brabant in de kijker had gespeeld. Vijf jaar geleden wist de hardcore PSV-fan, geheel tegen de ’normale’ plaatselijke verhoudingen in, de VVD de grootste te maken in zijn stad Breda.

De in oorlogsrecht gepromoveerde Dijkhoff heeft geen bestuurlijke ervaring, maar hij heeft zich in ’no time’ populair gemaakt in zijn partij. Als campagneleider verkeerde hij vaak rond de top van de VVD en geregeld mocht hij aanschuiven bij het zogenoemde bewindspersonenoverleg. De nette Dijkhoff (hij sorteert zijn boekenkast op kleur) heeft zich daarnaast in de kijker gespeeld bij het grote publiek door veelvuldig in de filmpjes van Powned te verschijnen. In tegenstelling tot menig andere politicus komt hij daar met zijn droge humor aardig uit en hij laat ook nog eens merken wel eens een weblog te lezen. Ook bij vrouwen ligt hij goed: het blad Cosmopolitan benoemde hem in 2011 tot ’meest sterke, slimme en sexy politicus’.

Dijkhoff heeft kortom veel mee, maar ook nog wat tegen: gebrek aan ervaring. In zijn eigen partij werd tot voor kort over hem gezegd dat hij een groeidiamant is die nu nog niet bewindspersoon gemaakt moet worden.

De voormalig docent aan de Universiteit van Tilburg heeft zich als Kamerlid stevig bemoeid met de aanpak van jihadgangers. Met zijn ervaring uit het oorlogsrecht kwam hij met ideeën als het afpakken van het Nederlanderschap. Het is de vraag of hij zich als staatssecretaris met die portefeuille zal blijven bemoeien, daar heeft hij immers wel ervaring mee, of dat dit een taak blijft voor de minister.