Grapperhaus: al uitgedeelde coronaboetes worden niet terugbetaald

DEN HAAG - Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat er niet voor zorgen dat mensen die een coronaboete van 390 euro hebben gekregen, een deel van dat geld terugkrijgen. Het is niet aan hem om in te grijpen in een sanctie die door een rechter is opgelegd, zei hij in debat met de Tweede Kamer.