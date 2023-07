Vier leeuwenwelpjes geboren in Safaripark Beekse Bergen, vijfde overleden

Het dierenpark zegt blij te zijn dat het met de vier welpen goed gaat. „Het is het eerste nestje leeuwen sinds zes jaar”, aldus het park. Dat het vijfde welpje het niet heeft overleefd, noemt dierenverzorgster Mariska Vermij - van Dijk in een verklaring „treurig, maar zo gaat dat nu eenmaal.” „De leeuw heeft vier tepels en zodra ze geboren worden, barst de strijd los om de tepels.” De kans is hierdoor groot dat de vijfde achterblijft in de groei en het uiteindelijk niet haalt.

Blind

De dracht van de leeuw duurt ongeveer drieënhalve maand. Een worp bestaat uit een tot zes dieren. Leeuwen worden blind geboren. Na tien dagen gaan de ogen open en bij drie weken gaan ze de wereld „langzaamaan verkennen”, aldus Safaripark Beekse Bergen.

In het wild is de status van de leeuw kwetsbaar. Zo verdwijnt in Afrika steeds meer leefgebied. Leeuwen worden dan ook vaker gesignaleerd in dorpen, „met alle gevolgen van dien”, stelt het safaripark. Ook stroperij en ziektes bedreigen de dieren. Volgens het dierenpark is de geboorte van de welpjes daar belangrijk voor de toekomst van de diersoort.