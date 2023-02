Premium Het beste van De Telegraaf

Drie jonge verdachten van doodsteken Marit ook verdacht van gijzeling en poging overval

Door Daniëlle Molenaar

Bij het pand van Yorneo zijn bloemen gelegd. Ⓒ Jan Willem Horstman

EMMEN - De drie verdachten van de dodelijke steekpartij op jeugdhulpverlener Marit in een opvanghuis van Yorneo in Emmen worden ook verdacht van een poging tot een beroving van een tankstation in Emmen diezelfde zaterdagavond. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdagochtend bekend gemaakt.