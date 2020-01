Nikabdraagster met mes gearresteerd op station Parijs

Dat melden meerdere Franse nieuwssites maandag.

De vrouw had geen identiteitsbewijs bij zich. Ze vertelde de politie dat ze in Seine-Saint-Denis, een voorstad van Parijs, woont. Ze kon niet verklaren waarom ze een mes van vijftien centimeter bij zich had. Wel meldde ze dat ze geen plannen had om ’zichzelf of anderen schade toe te brengen’.

Aan de hand van haar zelfverklaarde identiteit kon de politie verifiëren dat deze vrouw stond geregistreerd als vermist persoon.

Volgens Le Point gaf de 37-jarige vrouw zonder tegenstribbelen gehoor aan het verzoek van de politie om de nikab te verwijderen. De politie wilde controleren of ze mogelijk explosieven bij zich droeg, zo meldt i24news. De vrouw is in hechtenis genomen.

De arrestatie komt twee dagen na de aanval op vrijdag in een park bij Villejuif en in Metz. Bij de aanval kwam een persoon om het leven en twee anderen raakten gewond, de aanvaller is door de politie gedood.

Bekijk ook: Franse politie schiet messteker in Villejuif dood