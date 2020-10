’Slachtoffer’ van Trump blijkt miljonair

In de video zegt de eigenaar van muziekzaak The Blind Pig in Ann Arbor dat hij dankzij Donald Trump financieel aan de grond zit. Ook klaagt Joe Malcoun dat hij gedwongen werd zijn zaak te sluiten.

„We weten niet hoe lang we dit nog kunnen overleven zolang we geen inkomsten hebben”, klaagt Joe op beeld. „Dit is de realiteit onder Trump, het maakt me zo boos.”

De bar die in het teruggetrokken spotje van de Democraten figureerde Ⓒ YT

In Ann Arbor waar de bareigenaar woont, weten ze wel beter. Joe zou veel geld investeren in techbedrijven en bovendien een enorme erfenis hebben opgestreken van de opa van zijn vrouw, zo schrijven meerdere media in Amerika.

En dat zijn zaak door Trump dicht moest, klopt volgens MLibve dat de video checkte ook niet. Hij had gewoon open mogen blijven, maar koos zelf voor sluiting. Sterker nog, Joe had op social media meerdere malen zijn steun uitgesproken aan de democratische gouverneur van de staat die voor een verdere lockdown pleitte.