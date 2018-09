Europa koppelt sancties aan bestand Oekraïne

Dat besloten de Europese leiders op hun top donderdagavond in Brussel. „We moeten onze sancties handhaven tot het akkoord volledig is uitgevoerd”, aldus Europees president Donald Tusk na afloop van de bijeenkomst.

De Europese Unie had de zware sancties eind juli vorig jaar afgekondigd wegens de aanhoudende Russische steun aan de pro-Russische opstandelingen in Oost-Oekraïne. Het besluit volgde kort na het drama met de Boeing 777 van Malaysia Airlines (vlucht MH17), die boven het conflictgebied werd neergehaald.

De sancties waren voor één jaar afgekondigd. Zij zouden deze zomer moeten worden verlengd.

Door de koppeling aan het zogenoemde Minsk-akkoord kunnen de sancties langer duren. Sommige kernpunten van het akkoord hebben namelijk een looptijd tot eind dit jaar. Zo moet de Oekraïense regering uiterlijk eind 2015 weer de complete controle hebben over de grens van haar land met Rusland, dus ook over de conflictgebieden die grenzen aan Rusland.

Volgens premier Mark Rutte zijn er „voorzichtige positieve ontwikkelingen” in Oost-Oekraïne. „Maar er is nog een lange weg te gaan en daarom moeten we de druk op Rusland en de separatisten handhaven”, zei hij.

Mocht de situatie verslechteren, blijft de optie voor extra maatregelen nadrukkelijk aanwezig, aldus Rutte. Volgens hem is de EU bereid de sancties te versoepelen, „mocht het daar ineens Zwitserland worden”.