Krijgen we ook een winters weekend? Dit kan je de aankomende dagen verwachten

Vandaag is een groot deel van Nederland veranderd in een witte wereld. Hoewel er niet overal sneeuw ligt, komen er uit verschillende delen van het land foto’s van winterse taferelen. Nu de vraag: blijft de sneeuw dit weekend ook liggen? Op zaterdagochtend zijn een dikke winterjas en een sjaal geen overbodige luxe. Om 8:00 uur ’s ochtends ligt het kwik op veel plaatsen rond het vriespunt en de matige noordoostenwind veroorzaakt een gevoelstemperatuur van rond de -3 graden, meldt Weeronline.

Gedurende de dag kan langs de Duitse grens en vooral in Limburg een buitje met (natte) sneeuw voorkomen. In het zuiden en oosten van het land is het overwegend bewolkt. Het westen mag op veel meer zonneschijn rekenen. Dit verschil uit zich ook in de temperatuur. In het noorden en westen wordt het op het warmste moment van de dag 7 of 8 graden, in Zuid-Limburg komt het kwik niet verder dan een graad of 4.

In de nacht naar zondag is het droog met opklaringen en op uitgebreide schaal lichte vorst. In het noorden en westen liggen de minima tussen 0 en -3 graden. In de zuidoostelijke helft van het land komt het lokaal tot matige vorst met minima van -3 tot -6 graden. We spreken van matige vorst bij temperaturen lager dan -5 graden.

Bekijk ook: Nederland ontwaakt in wit landschap

Na het weekend meer neerslag

Zondag zal koud beginnen. Landinwaarts duurt het op veel plaatsen tot 9:00 uur voordat het kwik boven nul uitkomt. Het is wisselend bewolkt en in de loop van de dag kunnen enkele buien vanaf de Noordzee over het land trekken. Hierbij is naast regen ook kans op winterse neerslag, waaronder hagel. Het wordt hooguit 7 graden en er staat een matige noordwestenwind.

Na het weekend gaat de temperatuur wat omhoog met maxima van 9 tot 12 graden, volgens Weeronline. Het is wisselvallig met dagelijks regen, vrij veel bewolking en maar weinig zon. De wind zit in de westhoek en kan soms nadrukkelijk aanwezig zijn.