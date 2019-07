Dode Albanese politicus overleefde eerder aanslag

Het lichaam van de 43-jarige Albanese politicus Festim Lato werd in het Amsterdam-Rijnkanaal gevonden. Ⓒ ANP

Amsterdam - Festim Lato, de Albanese zakenman en zelfbenoemd politicus die dit weekend vermoedelijk dood is gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal, overleefde al eerder een aanslag op zijn leven in Nederland. Dat blijkt uit een rechtbankvonnis dat De Telegraaf heeft ingezien. De man die door justitie als schutter werd gezien, werd uiteindelijk vrijgesproken.