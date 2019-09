’Huur van ambtswoning Halsema verre van marktconform’

Het ‘Huis met de Kolommen’, zoals de ambtswoning ook heet, is namelijk gevestigd aan de Gouden Bocht, het meest prestigieuze stukje van de hoofdstedelijke Herengracht. Halsema woont met haar gezin op de derde - pas verbouwde - verdieping. Per maand betaalt de GroenLinks-bestuurder maximaal 2161 euro per maand aan huur. Dat bedrag is vastgelegd: volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten betaalt een burgemeester voor de bewoning namelijk maximaal 18 procent van het bruto salaris. Halsema verdient als burgemeester van de hoofdstad 12.006 euro bruto per maand en kan dus niet meer dan 2161 euro aan huur betalen.

Is dat bedrag voor een woning en ruime tuin marktconform? „De vraag stellen is ‘m beantwoorden”, zegt makelaar Sven Heinen, tevens voormalig voorzitter van de Amsterdamse Makelaarsvereniging. „Dat bedrag is natuurlijk totaal niet marktconform. Op de Prinsengracht werd onlangs een soortgelijke woning, die wel erg chique was ingericht en iets groter was, voor 13.000 euro per maand verhuurd.”

Heinen, die zelf wel eens in de ambtswoning is geweest en weet dat alleen de derde verdieping als woonverblijf is ingericht, stelt dat een marktconforme huur van die ruimte vele malen hoger ligt dan de vergoeding die Halsema betaalt. „Als je zo’n verdieping op de markt aanbiedt, schat ik in dat je de ruimte voor minstens 7.500 euro zou kunnen verhuren, oplopend naar 10.000 euro. Het huis is breed en vrij diep. Maar goed: als het wonen op zo’n locatie een secundaire arbeidsvoorwaarde is, is dat natuurlijk een mooie bijkomstigheid.”