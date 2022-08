Kosovo stelt op Serviërs gericht besluit uit na onrust bij grens

Volgens het besluit van de Kosovaarse regering zouden Serviërs die in Kosovo wonen al vanaf maandag Kosovaarse nummerborden op hun auto’s moeten plaatsen. Zo’n 50.000 Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen, waar de twee gesloten grensovergangen zich bevinden, gebruiken veertien jaar na Kosovo’s onafhankelijkheid nog Servische nummerborden. Zij krijgen nu dus tot 1 september de tijd om hun nummerborden om te wisselen. Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, verwelkomde het uitstel, maar voegde er wel aan toe te hopen dat de wegversperringen „spoedig worden opgeheven.”

Eerder zondag maakte de Kosovaarse politie bekend twee grensovergangen met Servië, in het noorden van het land, te hebben gesloten nadat lokale bewoners de overgangen geblokkeerd hadden. Het gaat om de grensovergangen bij Jarinje en Bernjak. De overgangen werden geblokkeerd met vrachtwagens die met gravel gevuld waren en met zware machines. Boze demonstranten hebben volgens de politie ook Albanese voorbijgangers aangevallen. In het stadje Noord-Mitrovica klonk drie uur lang een luchtalarm. Ook werden er schoten gelost richting de Kosovaarse politie, maar er zijn geen gewonden gevallen.

Protesten

Vorig jaar wilde premier Albin Kurti al een einde maken aan het vasthouden aan Servische nummerborden, maar hij zag daar toen van af door protesten. Destijds werd bij dezelfde grensovergangen als nu gedemonstreerd. Kosovo zette toen speciale politietroepen in en Servië liet gevechtsvliegtuigen langs de grens vliegen.

Nu probeert Kurti het dus opnieuw. Ook heeft hij verordonneerd dat alle Servische burgers die Kosovo bezoeken vanaf maandag bij de grens een extra document moeten opvragen om het land in te kunnen. Servië vraagt van Kosovaren al hetzelfde.

De door de NAVO geleide VN-vredesmacht Kosovo Force (KFOR) noemt de situatie in het noorden van Kosovo gespannen en zegt „bereid te zijn om in te grijpen als de stabiliteit in gevaar komt”, in lijn met „ons VN-mandaat.” Momenteel dragen 28 staten bij aan de in 1999 door de VN ingestelde vredesmacht, met een gecombineerde sterkte van ongeveer 4000 militairen en civiel personeel.

’Ongegronde discriminerende regels’

In Moskou weet een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de verhoogde spanningen aan wat zij noemde „ongegronde discriminerende regels”, opgelegd door de Kosovaarse autoriteiten. Kosovo is door meer dan honderd landen erkend als een onafhankelijke staat, maar niet door Servië of Rusland.