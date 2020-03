Belastinguitstel voor corona-ondernemers

Het is een van de maatregelen die ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) aankondigen. Het kabinet spreekt in de brief nu ook van een ’coronacrisis’.

Bij een ondernemer die bij de fiscus vanwege de crisis uitsel van betaling vraagt voor inkomsten-, winst-, omzet- of loonbelasting, wordt de invordering meteen gestopt. De fiscus oordeelt later pas of het verzoek terecht was. De fiscus zal de komende tijd ook geen verzuimboetes voor het niet tijdig betalen van belastingen opleggen, of die boetes terugdraaien.

Het bijzondere uitstel van betaling vraagt uiteindelijk wel een serieuze onderbouwing. Een bedrijf moet bestaande betalingsproblemen hebben die van tijdelijke aard zijn om in aanmerking te komen voor uitstel. Een ’derde deskundige’, zoals een accountant of een consultant, moet daar een verklaring over geven.

Ondernemers die een voorlopige aanslag hadden aangevraagd, maar door de corona-uitbraak nu een lagere winst verwachten, kunnen een verlaging van de aanslag opsturen zodat ze meteen minder belasting betalen. Die verzoeken worden door de fiscus meteen goedgekeurd.

Vergaande maatregelen

De ministers schrijven dat ’vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein vooralsnog niet nodig’ zijn. Als het kabinet te veel doet, kan dat ook onnodige negatieve gevolgen hebben, waarschuwt het kabinet.

De ministers nemen wel een paar extra maatregelen. Zo worden er bij Sociale Zaken en het UWV extra mensen ingezet om de aanvragen voor werktijdverkorting te verwerken. Daar zijn inmiddels al ruim 2400 van ingediend, waarvan nog meer dan 1800 behandeld moeten worden.

Gisteren maakte minister Wiebes al bekend dat voor getroffen ondernemers ook gebruik kunnen gaan maken van een borgstellingsregeling, zodat ze tegen aantrekkelijkere voorwaarden een krediet kunnen afsluiten. De kosten daarvoor worden door het kabinet op 20 tot 25 miljoen euro geschat.