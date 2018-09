Kardashian-obligaties maken beurshandelaren wild

Armenië zoekt naarstig naar geld in de markt, en de door de staat uitgegeven obligaties krijgen in de handen van handelaren doorgaans een verwijzing naar producten uit het land.

Allerlei groenten en grondstoffen vielen in het niet bij de Kardashians, van oorsprong Armeens, die wereldwijd een miljoenenpubliek hebben met hun real life soap.

Meer kijkers, kosten omlaag

Alleen al de verwijzing naar de Kardashians zou de kosten voor de obligatie met enige procentpunten laten dalen, denkt Standard Bank.

Armenië probeert met een roadshow momenteel enkele obligaties in dollars in de markt zetten, mogelijk volgende week al. Normaal een saaie routine, maar op chatsites gaan de handelaren los over de komst van de 'Kardashians'.

