’PFAS-normen treffen ook strooizout’

Een voorraad strooizout bij een steunpunt van Rijkswaterstaat. Leverancier De Nederlandse Zoutbank vreest dat er deze winter niet genoeg zal zijn. Ⓒ Foto ANP

Zoetermeer - Het bestrijden van gladde wegen deze winter komt in gevaar. Het strooizout voldoet niet aan de PFAS-normen, zo blijkt uit een eerste analyse. Het bevat te veel schadelijke chemische stoffen. Leverancier De Nederlandse Zoutbank maakt zich grote zorgen. „We laten met name het steenzout uitgebreid testen, omdat er vrees is voor tekorten.”