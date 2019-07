’Jongeren als 8-jarige de coke-business in’

„We zien een enorme aanwas van jonge jongeren. Ze doen klusjes, gaan dealen, maar er komt ook veel criminaliteit bij kijken. Ernstige criminaliteit, die uiteindelijk kan leiden tot liquidaties”, zegt Remco Mulder van het RIEC tegen RTL Nieuws. „Als we de groei nu geen halt toe roepen, dan wordt de groep steeds groter.”

Om hoeveel jongeren het gaat, is niet bekend. Wel meldde de politie eerder dat de handel in cocaïne toeneemt: afgelopen jaar van 55.000 kilo per jaar naar 74.000 kilo.

Er zijn steeds meer ’handjes’ nodig in de business, zegt Mulder. Die worden geronseld op straat, in coffeeshops en via sociale media via ’buurtprinsen’, oudere jongens die dure kleding dragen en jonge gasten aansporen mee te doen. „We hebben zelfs al jongens van 8 en 9 jaar gezien. Dit zijn weliswaar uitzonderingen, maar het gebeurt.”