Piloten vliegen gratis rondje zodat alle passagiers noorderlicht goed zien

Het noorderlicht was de afgelopen dagen goed te zien op relatief grote afstand van de noordpool. Ook in Nederland was het met het blote oog goed waarneembaar en trokken veel mensen eropuit.

De EasyJet-piloten van vlucht 1806 van Reykjavik naar Manchester besloten hun passagiers een extra blik op het noorderlicht te gunnen. „Enorme dank aan de piloten. Speciaal voor alle passagiers werd er halverwege de vlucht een extra rondje gevlogen”, aldus een tevreden passagier.

De luchtvaartmaatschappij bevestigt tegenover Sky News dat ’met een gecontroleerde manoeuvre’ de Aurora Borealis voor iedereen goed te zien was. Ook een piloot van Finnair maakte een soortgelijke vluchtbeweging.