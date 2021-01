Corona-uitbraak na opnames online kerkdienst Biddinghuizen, twee mensen overleden

Volgens de voorzitter van de Kerkenraad was een van de toen aanwezige leden op het moment van de opnames al besmet met het virus. Zondag werd het overlijden van de twee gemeenteleden bekend gemaakt tijdens de dienst.

Volgens de voorzitter werden op 15 december alle coronaregels in acht genomen. Er zijn die dag twee groepen samengekomen om video-opnames te maken voor de kerstdienst die de andere leden vanuit huis konden volgen. Tussen de komst van de eerste en de tweede groep is de kerk geventileerd. Ook was het niet de eerste keer dat er opnames werden gemaakt. Dat meldt de Stentor.

Tot zeker 17 januari worden alleen nog online diensten gehouden.