Ministerie staakt onderzoek naar binnenlandse adopties

De betrokkenen bij het onderzoek, onder wie de biologische moeders en hun kinderen, hebben zich beklaagd over het aanmeldpunt van de commissie. Zij vonden dat ze niet goed gehoord werden. „Wat deze moeders en kinderen is overkomen is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis en daarvoor verdienen ze erkenning. Onderzoek naar deze periode is daarbij essentieel”, zegt Dekker. Hij zegt het vertrouwen te willen herstellen.

NRC meldde eind september dat betrokkenen een einde aan het onderzoek wilden. Ze klaagden onder meer dat gespreksverslagen niet altijd aan hen werden voorgelegd, en dat de verslagen meermaals fouten bevatten. Ook was onduidelijk waar de verslagen werden opgeslagen en wie daartoe toegang had. Ze dienden een schadeclaim in van 1,6 miljoen euro wegens schending van privacyregels tijdens het onderzoek.

Tussen 1956 en 1984 deden duizenden vrouwen afstand van hun kind. Dit gebeurde vaak onder druk, omdat ze niet getrouwd waren.