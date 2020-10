’Ruim helft kiezers ziet Rutte 4 nog wel zitten’

Op de dag dat Rutte zijn 10-jarig jubileum als premier viert, zou een ruime helft het acceptabel vinden als hij ook in het volgende kabinet minister-president wordt. Zij zien in Rutte een voorman die rust, stabiliteit en ervaring brengt: „Alles om ons heen is al zo heftig in beweging, Rutte zorgt tenminste voor kalmte en stabiliteit”, meldt een ondervraagde.

De meeste kiezers houden er sterk rekening mee dat Rutte na de verkiezingen van maart weer zijn intrek neemt in het Torentje. 58 procent verwacht dat dit gaat gebeuren en Rutte de langstzittende minister-president van Nederland wordt. Op dit moment is Ruud Lubbers dat nog, met 11 jaar en 291 dagen aan de macht.