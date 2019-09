Grapperhaus: NCTV helpt bij klopjacht op moordenaar advocaat

Derk Wiersum stond Nabil B. bij, de kroongetuige in de zaak tegen de moordbende van Ridouan Taghi.

Het team dat Grapperhaus heeft geformeerd, gaat kijken waar de beveiliging en bewaking van betrokken advocaten, rechters en officieren van justitie opgevoerd moet worden zodat ze ’ongestoord en veilig kunnen functioneren’, zo schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

’Ik ben kwaad’

„De georganiseerde misdaad is weer een grens over gegaan”, zegt Grapperhaus over de liquidatie van advocaat Wiersum. „Ik ben kwaad.” De bewindsman wilde niet ingaan op de vraag of Wiersum werd beveiligd. „We moeten niet bij voorbaat denken dat de beveiliging niet goed was. Ik begrijp de schok bij officieren van justitie en rechters en de wens tot beter beveiligen. We moeten de woede omzetten in iets rationeels.”

De politie heeft ’diverse tips’ gekregen over de man die wordt gezocht na de moord op advocaat Wiersum. De recherche onderzoekt die tips, maar de verdachte is nog niet aangetroffen, staat in een melding op Burgernet.

Profiel

De politie zoekt naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1,75 meter. Hij was zwart gekleed, met een hoodie. De schutter vluchtte te voet van de Imstenrade, waar Wiersum werd doodgeschoten, naar de Van Boshuizenstraat.

„We roepen mensen die iets gezien hebben, om zich te melden bij ons. Foto’s, video’s, signalementen. Alle beelden en informatie zijn welkom”, zegt een politiewoordvoerder.

Tientallen rechecheurs zijn op de moordzaak gezet. Er is uitgebreid forensisch onderzoek gedaan bij de woning aan de Imstenrade waar Wiersum is geliquideerd en de politie verzamelt camerabeelden in de omgeving. Volgens Grapperhaus geven het OM en de politie aan het onderzoek ’de hoogste prioriteit’.

„We staan zij aan zij met alle dienaren van de rechtsstaat. Hun belangen zullen wij verdedigen”, zei burgemeester Femke Halsema in een korte verklaring die ze uitsprak in de gemeenteraadsvergadering.

De Tweede Kamer heeft inmiddels op voorspraak van het CDA een debat over de liquidatie aangevraagd met minister Grapperhaus. Dat debat zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.