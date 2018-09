Opnieuw schandaal kinderseks Limburg

Dit is, na het ernstige misbruik van een meisje (16) in een Valkenburgs hotel eind vorig jaar, het tweede kinderseksschandaal in Limburg in korte tijd.

De tienermeisjes uit Kerkrade werden als prostituees aangeboden op verschillende sekssites. Via een 06-nummer konden geïnteresseerde mannen zich melden, waarna ze tegen betaling seks konden hebben met de meisjes. De kinderprostitutie vond plaats in diverse woningen in Heerlen. Ook zouden er volgens de speurders zogeheten seksshows met de tieners hebben plaatsgevonden.