RIVM blundert: wel een uitnodiging, geen prik

Inwoners uit Zaandam en Alphen aan den Rijn, geboren in 1963, melden aan het Noordhollands Dagblad dat ze een brief hebben ontvangen waarin staat dat er een vaccin voor ze klaar ligt. Tot hun teleurstelling konden ze zowel via internet als per telefoon nog geen datum prikken bij het RIVM.

Landelijk probleem

Er lijkt sprake van een landelijk probleem. Op Twitter laten gebruikers uit meerdere provincies weten dat ze ondanks een uitnodiging geen afspraak kunnen maken. Een woordvoerder van het RIVM bevestigt dat het ’signalen krijgt dat mensen uit 1963 deze brief hebben ontvangen’. Het RIVM zoekt zelf nog uit hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Op dit moment stuurt het RIVM de eerste uitnodigingen aan de jaargang uit 1961. Pas in de loop van mei kunnen jongere lichtingen (tot en met 1971), die niet tot de risicogroepen behoren, een brief verwachten.