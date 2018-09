'Jouw soort liegt altijd'

T. heeft nooit kunnen verkroppen dat hij als één van de 'Zes van Breda' is veroordeeld voor de roofmoord. Hij heeft van meet af aan gezegd onschuldig te zijn en is de drijvende kracht achter de herzieningsprocedure van de zaak. Het is mogelijk een van de grootste rechterlijke dwalingen ooit in Nederland.

T. zei dinsdag dat hij de opmerking van de politiemensen dat 'zijn soort altijd liegt' ,,nooit zal vergeten''. Buiten dat zouden ze hem ook voor moordenaar hebben uitgemaakt.

Ook de andere twee mannelijke veroordeelden, Anil B. en Achmed L, hebben steeds gezegd niets van de roofmoord te weten. Drie vrouwen die destijds ook zijn veroordeeld voor medeplichtigheid, hebben eerder belastend verklaard.

Maar zij zeggen inmiddels dat hun verklaringen vals zijn. Ze voelden zich destijds onder druk gezet, is hun lezing. Eén van hen sprak dinsdag van een 'lulverhaal' dat ze had verteld in de hoop dat ze dan snel naar huis mocht.

De roofmoord op de toen 56-jarige Tim Mui Cheung, beter bekend als 'oma Mok', vond plaats in juli 1993. De vrouw werd gedood in de keuken van Chinees restaurant Peacock, waar haar zoon de eigenaar van was. De gokkast bleek leeggehaald.

De Hoge Raad besliste in 2012 dat het proces opnieuw moest. Ontlastend bewijs was niet in het dossier opgenomen.