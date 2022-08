Gewonde door schietpartij in Kerkrade

De politie kreeg rond 00.15 een melding over een schietincident in een woning aan de Feldbiss in Kerkrade. Agenten troffen het slachtoffer ter plaatse aan en verleenden eerste hulp, waarna de man naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie verkeert hij niet in levensgevaar.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Er is niemand aangehouden.