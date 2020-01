Boer Gert S. voorlopig op vrije voeten

S. ontkent in alle toonaarden dat hij de hand heeft gehad in de branden. In totaal gaat het inmiddels om zeven gevallen, in achtereenvolgens Wijk bij Duurstede, Werkhoven en ’t Goy. De eerste brand woedde eind oktober 2018. In de weken daarna volgden er meer. Stallen en loodsen werden in de as gelegd. Tientallen stuks vee zijn in de vlammen omgekomen.

S. werd in december 2018 aangehouden op verdenking van het stichten van branden in zijn bedrijf in Werkhoven, maar de rechter-commissaris stelde hem bij gebrek aan harde aanwijzingen op vrije voeten. In juli vorig jaar werd hij opnieuw gearresteerd, na een brand in zijn onderkomen in ’t Goy, dat hij had betrokken omdat zijn huis in Werkhoven onbewoonbaar was geworden. Sindsdien zat hij vast. S. komt donderdag vrij.