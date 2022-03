Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zakt tot onder 2000, ook aantal nieuwe coronagevallen daalt

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1855 coronapatiënten, 78 minder dan dinsdag. Op de intensive cares worden momenteel 124 Covidpatiënten behandeld, één meer dan de voorgaande dag. Dinsdag daalde dit aantal tot het laagste niveau sinds juli vorig jaar.

Afgelopen etmaal werden 225 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 16 patiënten met corona binnengebracht. Dat zijn er bij elkaar 26 minder dan dinsdag.

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.

Aantal nieuwe coronagevallen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 27.818 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 2904 minder dan dinsdag, toen er 30.722 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 207.375 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 29.626 nieuwe gevallen per dag. Dit aantal is al tijden gestaag aan het dalen. Het aantal besmettingen zit momenteel op het laagste niveau sinds het begin van dit jaar toen de omikrongolf op gang begon te komen.

Het RIVM meldt woensdag 35 nieuwe sterfgevallen, bijna een verdubbeling vergeleken met een dag eerder. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Dinsdag registreerde het instituut 18 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

In Amsterdam werden afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen geteld, namelijk 1163. Rotterdam volgde met 1047 positieve tests. Ook in Den Haag (743), Utrecht (658) en Groningen (436) kregen relatief veel mensen een positieve testuitslag.