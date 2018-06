SBM sluit akkoord in fraudezaak Brazilië

Dat akkoord met de procureur-generaal en de toezichthouder CGU meldt het bedrijf uit Schiedam dinsdagavond.

De maritiem dienstverlener is in Brazilië verwikkeld in een fraudezaak. Tientallen werknemers van Petrobras worden ervan verdacht geld te hebben aangenomen van buitenlandse bedrijven in ruil voor opdrachten van het olieconcern. Daar zou SBM Offshore ook bij horen.

Eerder schikte SBM schikking met de Nederlandse autoriteiten tegen $240 miljoen.

Grootste fraudezaak ooit

Het Braziliaanse olie- en gasconcern Petrobras was er eerder naar eigen zeggen niet in geslaagd de schade vast te stellen van de totale fraude die jarenlang door werknemers van het bedrijf werd gepleegd.

