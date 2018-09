Dotan en Mr. Probz winnen Buma Awards

Home van Dotan was in 2014 het meest gekochte, gestreamde en gedraaide nummer in Nederland en Waves van Mr. Probz het meest succesvolle Nederlandse nummer in het buitenland.

Dotan ziet de onderscheiding als erkenning van zijn werk als componist. "Deze award zie ik als een enorme eer en waardering als songwriter. Dat Home zo’n groot succes zou worden, had ik nooit verwacht. Het feit dat het zo veel verschillende emoties oproept, vind ik erg bijzonder."

Mr. Probz ziet de prijs als een kroon op een succesvol jaar. "Deze award is voor mij nogmaals een dikke bevestiging van het internationale succes van Waves. Natuurlijk was 2014 een waanzinnig jaar, maar ik blijf altijd vooruitkijken naar nieuwe kansen en uitdagingen."

Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers kwamen dinsdagavond in Hilversum bijeen voor de uitreiking van de muziekprijzen. De presentatie van het gala was in handen van Erik de Zwart.