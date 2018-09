Meubels aan de kant in kleinste stembureau

Het woonhuis aan de Marledijk in Overijssel is sinds 1948 een stembureau. De buurtschap hoort bij de gemeente Olst-Wijhe maar ligt, in tegenstelling tot de twee grotere dorpen, op de westelijke oever van de IJssel. Om te voorkomen dat de kiezers uit Marle de rivier over moeten steken, werd een apart stembureau ingericht.

„Dinsdag kregen we alle spullen van de gemeente. Dinsdagavond zetten we dan alles klaar. Dit jaar moest er wat meer aan de kant; het zijn twee verkiezingen tegelijk en dus hadden we een extra tafel nodig”, legt Elly Westhoff uit. Bij de landelijke verkiezingen was de opkomst in de woonkamer liefst 152 procent. Van heinde en verre komen mensen namelijk naar het bureau, om juist daar te stemmen. „Ik ben dit jaar blij als we de 100 procent halen. Met een beetje goed weer moet dat wel lukken. Dan springen mensen op de fiets en komen ze hierheen.” 100 procent van de kiezers betekent voor dit stembureau overigens dat er 49 mensen hun stem moeten komen uitbrengen.