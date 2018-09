Parlement Kiev voor speciale status Donbass

President Petro Porosjenko heeft het wetsontwerp naar de volksvertegenwoordiging gestuurd, naar eigen zeggen omdat het vredesakkoord van Minsk uit februari dat van hem verlangt.

Donbass zelf is niet te spreken over het Oekraïense plan. Volgens Aleksej Karjakin van de rebellen in Loehansk is het voorstel in strijd met de afspraken die in Minsk waren gemaakt. Hij zegt dat Kiev „nieuw bloedvergieten” voorbereidt. Ook Rusland zegt dat de plannen afwijken van eerdere afspraken.

'Russische bezetting'

Ook in Oekraïne is verzet. De nationalistische en pro-Europese Radicale Partij noemt het een „erkenning van de Russische bezetting”. Ook oud-premier Joelia Timosjenko is tegen.

Het parlement steunt ook Porosjenko's oproep aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om een vredesmacht naar Oost-Oekraïne te sturen. Het Kremlin heeft pas laten weten dat geen slecht idee te vinden.

De strijd in het oosten van Oekraïne ontbrandde bijna een jaar geleden, niet lang nadat de pro-Russische president, Viktor Janoekovitsj, in februari was afgezet. Er zijn zeker 6000 doden gevallen.