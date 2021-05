Man VS woont al 23 jaar in zelfde huis, maar betaalde slechts één keer hypotheek

De 52-jarige bewoner kocht het huis in 1998. Twee jaar later werd het overgenomen door een makelaarsbedrijf, maar hoefde Gurmarit Hanspal het huis nog niet te verlaten.

Failliet

Hij heeft namelijk met succes van de Amerikaanse schorsingsregels gebruik kunnen maken. Deze regels beschermen de koper van een huis tijdelijk tegen incasso’s en uitzettingen. Omdat hij zichzelf failliet verklaarde en daarbij gebruik maakte van deze regel kon Hanspal langer in zijn huis blijven zitten zonder te betalen.

Overigens is Hanspal niet de enige die dit trucje heeft uitgehaald. Rapporten wijzen uit dat er op zijn minst drie andere illegale huisbezitters op dezelfde manier misbruik hebben gemaakt van deze regeling, schrijft The Mirror.

De advocaat van Diamond Ridge Partners, het bedrijf dat het huis begin deze eeuw al van Hanspal had overgenomen, Jordan Katz vertelt aan de New York Post de actie te veroordelen. „Dit is een groep mensen die er alles aan zal doen om misbruik te maken van het rechtssysteem, zodat ze langer illegaal een woning kunnen bezetten.”

’Verbazend lang’

Volgens Katz heeft Hanspal het met 23 jaar ’verbazend lang’ kunnen volhouden. „Waar anderen hetzelfde hebben geprobeerd, is het ze bij lange na niet gelukt om dit zó lang vol te houden.”

Hanspal zou in die 23 jaar omgerekend zo’n 366.000 euro aan hypotheeklasten hebben weten te ontduiken. In 2001 vroeg hij zijn eerste faillissement aan, datzelfde jaar volgde er nog een, waarna nog twee in 2002 en eentje in 2003. Toen dit op een zeker moment niet meer werkte, nam een vriend het stokje van hem over. Deze vriend verklaarde zichzelf failliet in 2005 en zo kon de zwendel voortgezet worden.