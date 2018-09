Verkopen tuincentra licht in de plus

Er werd in totaal voor zo'n 3,8 miljard euro aan bloemen, planten en andere tuinartikelen verkocht. Dat is een fractie meer dan in 2013, aldus directeur Frank van der Heide.

De branche profiteerde vooral van de aantrekkende woningmarkt. Doordat er meer verhuizingen waren, werd ook meer gespendeerd aan onderhoudsklussen in de tuin en tuinaanleg.

De tuincentra hadden eigenlijk op een grotere plus gehoopt. Er was vorig jaar echter sprake van een zachte winter. Daardoor waren weinig planten kapotgevroren, wat resulteerde in een lagere vervangingsvraag.

De aandacht van consumenten voor 'groen' en tuinieren biedt de tuinbranche perspectief om haar omzet te laten stijgen, verwacht de brancheorganisatie. „Met de trend dat bloemen en planten hip zijn en het zelf kweken en het (moes)tuinieren Nederland-breed worden omarmd, ziet de tuinbranche het jaar 2015 positief tegemoet”, zegt Van der Heide.