Doden, vermiste na noodweer op Corsica

In de nacht van maandag op dinsdag trok een hevig onweer over het eiland. Een 56-jarige man en een 50-jarige vrouw werden dood gevonden door reddingswerkers. Ze waren door het water van een snelstijgende beek verrast in de nacht.

Een derde persoon wordt vermist in het plaatsje Biguglia. Iemand zag hoe iemand die in een auto zat werd meegesleurd door het water van de rivier de Bevinco.