Vraag naar Maserati zakt in

Door de reductie van de productie verwacht Maserati dit jaar minder auto’s te bouwen dan vorig jaar, toen het Italiaanse merk een nieuw productierecord neerzette. Het management gaat nu van een jaarproductie van 30.000 tot 35.000 units uit, waarbij het uiteindelijke volume eerder tegen de 30.000 zal liggen dan tegen de 35.000 eenheden. De Ghibli en de Quattroporte zorgen voor 90% van de Maserati-verkopen, waarbij de Ghibli zo’n tweederde van de totale afzet opeist. Het duo kwam in 2013 op de markt.

Stabiel

In gesprek met Autovisie liet Maserati-ceo Harald Wester al weten dat het succes van het Italiaanse merk betrekkelijk is. ”Het gaat niet om de productie- en verkooprecords”, zei de amabele topman. ”Het gaat erom dat de vraag op de lange termijn stabiel is. We kopen niets voor een verkoop- of productierecord."

Coupé en cross-over

Maserati heeft ambitieuze verkoop- en productieplannen. Het bedrijf wil in 2018 op jaarbasis 75.000 auto’s verkopen. In de afgelopen twee jaar groeide Maserati van 6.288 eenheden in 2012 tot 15.400 in 2013 tot 36.500 stuks in 2014. Om de productie de komende drie jaar te verdubbelen, breidt Maserati het bestaande leveringsprogramma uit met een sportwagen (Alfieri genaamd) en een cross-over (Levante).

Verkoopgroei Maserati

2014: 36.500

2013: 15.400

2012: 6288

2011: 6159

2010: 5675

2009: 4489