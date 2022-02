Minder dan 200 coronapatiënten op ic’s, opnieuw ruim 86.000 coronagevallen

In totaal liggen er nu nog 1513 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 18 minder dan woensdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1315 Covidpatiënten, dat zijn er 10 minder dan de voorgaande dag.

Afgelopen 24 uur werden 197 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 13 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 11 meer dan woensdag.

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen met buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Ruim 86.000 positieve tests

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 86.862 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een fractie hoger dan het cijfer van woensdag. Toen waren er 86.563 nieuwe gevallen doorgegeven.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam donderdag iets later dan gebruikelijk met de cijfers. Dat was het gevolg van een technische storing.

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad werden 3588 bevestigde besmettingen geregistreerd. In Rotterdam waren er 2318 nieuwe gevallen en in Den Haag 2298. Daarna volgen Utrecht (2244) en Groningen (1585). Op Schiermonnikoog waren er acht positieve tests en op Vlieland vijf.

In de afgelopen zeven dagen zijn 850.501 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 121.500 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit, maar hier zitten ook achterstallige meldingen bij die dinsdag zijn binnengekomen. Volgens het RIVM vlakt het aantal positieve testen af.

Het aantal gemelde sterfgevallen liep iets op, na een paar dagen van daling. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat vijftien mensen aan de gevolgen van hun infectie zijn bezweken. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 56 sterfgevallen, gemiddeld acht per dag. Dat is ongeveer te vergelijken met het niveau over de afgelopen weken.

Sinds het begin van de coronacrisis in Nederland zijn meer dan 5,5 miljoen positieve tests geregistreerd. Het officiële dodental staat op 21.383. De werkelijke aantallen zijn hoger.