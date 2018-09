Waarom zou ik stemmen?

Wat is een waterschap?

Een waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer. Zij zorgt voor de aan- en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud aan dijken en duinen. Soms beheren ze ook (vaar)wegen. Er gaan miljarden in om en er werken circa 5000 ambtenaren.

Hoeveel waterschappen telt ons land?

Dat zijn er nog 24. In 1945 waren er 2500 waterschappen en veertig jaar geleden nog 800.

In Vechtstromen kun je niet stemmen. Daar werd na een fusie in 2013 al gestemd. In Blija buitendijks, het kleinste waterschap in Friesland, kun je ook niet stemmen omdat er niemand woont.

Hoe zit het bestuur in elkaar?

Het is een overheidsorganisatie. Het bestuur bestaat uit een dijkgraaf. Hij of zij wordt benoemd door de regering voor zes jaar. De dijkgraaf is de voorzitter, een soort burgemeester. Dan is er een dagelijks bestuur (soort college van B&W) en een algemeen bestuur (soort gemeenteraad). Een waterschap wordt ook wel hoogheemraadschap genoemd. De gewone burger spreekt vaak van ’de polder’. Het algemeen bestuur kiest de leden van het dagelijks bestuur.

Hoe wordt het algemeen bestuur vastgesteld?

Deze leden worden morgen door u gekozen via de waterschapsverkiezingen. Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van het waterschap.

Hoe werd er vroeger gestemd?

Toen werd er op personen gestemd. Meestal waren dat de boeren (ingelanden), want die bezaten de grond en moesten betalen. Eeuwenlang gold het beginsel belang – betaling – zeggenschap. Elk waterschap was eigenlijk een kleine boerenrepubliek. Later kreeg het bedrijfsleven meer invloed, gevolgd door de natuurbeweging. Bij de laatste verkiezingen in 2008 kon men schriftelijk stemmen. De opkomst was slechts 23 procent. Nu kunnen alle politieke partijen in principe meedoen bij de eerste stembusverkiezingen.

De verkiezingen zijn dus volledig democratisch

Niet helemaal. Elk waterschap heeft zogeheten geborgde leden. Zij komen in ieder geval in het algemeen bestuur. Waterschap Rivierenland heeft dertig zetels waarvan er acht gereserveerd zijn. Vier zetels gaan naar agrariërs (fractie ongebouwd). Drie zetels voor de bedrijven (fractie bedrijven) en een zetel voor de natuurbeweging. In dit waterschap zijn er dus 22 zetels op democratische wijze te verdelen.

Is het logisch om bij de waterschapsverkiezingen op dezelfde partij te stemmen als bij de provinciale verkiezingen?

Dat is zeker niet logisch. Om te beginnen doen gevestigde partijen zoals SP, D66 en GroenLinks helemaal niet mee. De achterban van D66 en GroenLinks stemt vooral op de partij Water Natuurlijk, ooit opgericht door Natuurmonumenten. Deze partij heeft zelfs de meeste zetels in de waterschappen, maar dat weet bijna niemand. Er zijn ook tal van andere ’plaatselijke’ partijen met allemaal eigen belangen.

Welke politieke partijen hebben de macht in de waterschappen?

In vrijwel elk waterschap hebben CDA en VVD een meerderheid. Dat is niet verwonderlijk. De stemmers op deze partijen komen vaak uit het bedrijfsleven of zijn agrariërs en bezitten de grond en hebben het meeste belang om hun stem uit te brengen. De milieubeweging is overigens sterk in opkomst.

Hoe kom ik er achter welke partij het beste bij mij past?

U kunt naar kieskompas.nl gaan en de stemwijzer waterschappen invullen. Er zijn grote verschillen in opvattingen. Moeten er hoge dijken komen of meer ruimte voor de rivieren? Wilt u een lage waterstand (goed voor de landbouw) of een hogere om verdroging tegen te gaan? Vindt u dat ganzen en muskusratten mogen worden afgeschoten? Mag het waterschap zich ook bemoeien met natuur en recreatie? Mogen er in uiterwaarden woningen worden gebouwd? Hoe ver moet je gaan met afvalwaterzuivering? Dat is de overigens de grootste uitgave, groter dan dijkverbetering.

Waarom zou ik hoegenaamd gaan stemmen?

Via de aanslag waterschapsbelastingen betaalt u elk jaar aan het waterschap. Door te stemmen kunt u ook (bescheiden) invloed uitoefenen waar dat geld aan besteed wordt.