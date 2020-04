Toename aantal coronadoden Frankrijk vlakt verder af

Voetgangers zaterdag in Parijs, Frankrijk. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

PARIJS - Het aantal nieuwe sterfgevallen door corona in Frankrijk was zondag een stuk lager dan zaterdag. Het ministerie van Volksgezondheid meldde 242 doden tegen 369 zaterdag. De stijging van het aantal nieuwe sterfgevallen in Frankrijk blijft daarmee afvlakken.